Sevgili Başak, Son Dördün iş hayatındaki sorumluluklarını gözden geçirmeni sağlayabilir. Sürekli sana verilen ancak asıl görevin olmayan işler varsa bunları konuşmanın zamanı gelebilir. Güneş hala burcunda ilerlerken her görevi kabul etmek yerine hangi işlerden senin sorumlu olduğunu açıkça belirtmen önemli.

Maddi konularda beklediğin maaş, prim ya da yaptığın bir işin ücreti hakkında haber gelebilir. Söylenen tutar beklediğinden düşükse nedenini sormalı ve varsa eksik hesaplanan kısmı belirtmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, iş nedeniyle birkaç kez ertelediğin bir plan varsa bu kez sözünü tutmaya çalışmalısın. Bekar bir Başak burcu isen, iş çevrenden biri sana daha sık yazıyor ya da seninle baş başa konuşmak için fırsat yaratıyorsa ilgisinin arkadaşlıktan öte olup olmadığını gözlemleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…