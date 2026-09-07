Sevgili Başak, yöneticin Merkür’ün Neptün’le karşıtlığı bugün partnerinin söylediği bir cümleyi kafanda bambaşka bir yere taşıyabilir. Ses tonundan ya da kısa bir cevaptan sonuç çıkarmak yerine ne demek istediğini sorman, aslında ortada düşündüğün gibi bir sorun olmadığını gösterebilir.

Bekarsan Merkür-Plüton uyumu birini dış görünüşünden çok düşünceleriyle tanımana yardımcı olabilir. İlk karşılaşmada üzerinde fazla durmadığın biriyle sohbet ilerledikçe ortak bakış açınız ve konuşmanın derinliği ilgini giderek artırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…