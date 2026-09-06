Sevgili Başak, partnerinle baş başa kalıp rahatça konuşmak bugün kalabalık programlardan daha iyi gelebilir. Ay ile Merkür arasındaki uyum sayesinde daha önce doğru zamanı bulamadığın bir konuyu açabilir ve karşındakinin düşündüğünden çok daha anlayışlı yaklaştığını görebilirsin.

Bekarsan ilgisini çok belli etmeyen biri kafanı karıştırabilir. Günün ilerleyen saatlerinde yapacağınız daha kişisel bir sohbet, onun seni yalnızca arkadaş olarak görmediğini anlamanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…