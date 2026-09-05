Sevgili Başak, arkadaşlarınla yaptığın bir plan sevgilinle geçireceğin zamanı azaltınca aranızda ufak bir gerilim çıkabilir. “Her zaman senin istediğin mi olacak?” diye çıkışmak yerine önce neden bozulduğunu sor; belki arkadaşlarınla ilgili hiçbir sorunu yoktur, sadece seninle vakit geçirmek istiyordur. Başka bir günü sadece ikinize ayırmanız konuyu büyümeden kapatabilir.

Bekarsan arkadaş ortamında daha önce fazla konuşmadığın biriyle bu kez sohbetin uzayabilir. Sürekli nasıl göründüğünü ya da doğru şeyi söyleyip söylemediğini düşünme; konuşma biraz kendi halinde aksın. Belki de daha önce fark etmediğin hoş bir tarafını bu kez görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…