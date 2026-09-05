Sevgili Başak, kendini ait hissettiğin insanlarla bir arada olmak isteyebilirsin. Yengeç’teki Ay arkadaşlıklarını öne çıkarırken gelen bir davet ya da birlikte yapılacak bir plan düşündüğünden daha cazip gelebilir. Yalnız grubun bütün işini üzerine alma. Mekanı sen bul, rezervasyonu sen yap, herkese sen haber ver derken buluşmanın kendisi sana iş gibi gelmesin; biraz da başkaları uğraşsın.

Arkadaşlarla yapılacak bir plan için senden önceden ödeme istenebilir. Bilet ya da rezervasyon alınacaksa kimlerin kesin geleceğini öğrenmeden herkesin parasını kendi kartından verme. Sonra vazgeçenlerin peşinden para istemek zorunda kalırsın.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa arkadaşlarınla onun arasında seçim yapmak zorunda değilsin; istersen iki tarafı aynı planda buluşturabilirsin. Ama sevgilin seninle baş başa kalmak istiyorsa bunu da duymazdan gelme, başka bir zamanınızı ikinize ayırın. Bekarsan arkadaş ortamında daha önce fazla konuşmadığın biriyle bu kez sohbet uzayabilir. İlk izlenimine fazla takılma; biraz konuştukça daha önce fark etmediğin hoş bir tarafını görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…