Sevgili Başak, yöneticin Merkür ile Ay arasındaki uyum bugün ekip içindeki iletişimini ve iş bağlantılarını destekliyor. Bir arkadaşının sana ileteceği bilgi sayesinde yaklaşan bir görev, pozisyon değişikliği ya da yeni proje hakkında erken haberdar olabilirsin. Duyduğun bilgiyi hemen yaymak yerine biraz bekle; henüz kesinleşmemiş ayrıntılar olabilir.

Maddi konularda banka hesabında beklemediğin bir kesinti görebilirsin. Kart aidatı, para transferi ücreti ya da daha önce taksitlendirdiğin bir işlemin son ödemesi hesabından çekilebilir; tanımadığın bir kalem görürsen işlem açıklamasını kontrol etmek iyi olabilir.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, arkadaşların ile partnerin arasında kalabileceğin küçük bir plan karmaşası yaratabilir. Daha önce arkadaşlarına söz verdiğin bir güne partnerinin de program yapmak istemesi seçim yapmanı gerektirebilir; iki tarafı da memnun etmeye çalışırken kendi programını zorlaştırma. Bekarsan arkadaş grubundan birinin seni biriyle tanıştırma girişimi bu kez beklediğinden daha iyi sonuç verebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…