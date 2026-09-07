Sevgili Başak, yöneticin Merkür’ün Neptün ile karşıtlığı bugün özellikle karşılıklı konuşmalarda yanlış anlamalara açık bir hava yaratıyor. Bir müşteri ya da çalışma arkadaşının söylediği şeyi farklı yorumlayabilir veya karşındaki kişi senin verdiğin bilgiyi eksik anlayabilir. Önemli bir iş varsa konuşmanın sonunda üzerinde anlaştığınız noktaları kısaca tekrar etmen iki tarafı da rahatlatabilir.

Maddi konularda bugün internet alışverişinden çok günlük düzenine bağlı bir ödeme çıkabilir. Çalışma alanın için kırtasiye, yazıcı malzemesi, dosyalama ürünü ya da küçük bir ofis ihtiyacı alırken “nasıl olsa lazım olur” diyerek gereğinden fazla stok yapma.

Aşk hayatında partnerinin söylediği bir cümleyi kafanda farklı yerlere çekmeye açık olabilirsin. Ne demek istediğini tahmin etmek yerine sormak bugün özellikle önemli. Bekarsan seni ilk anda değil, konuştukça etkileyen biriyle karşılaşabilirsin; ortak bakış açınız ilgini artırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…