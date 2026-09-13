Sevgili Başak, kavuşma iletişim evinde gerçekleşiyor, bu yüzden bugün söylediğin kelimeler her zamankinden fazla ağırlık taşıyor.

İlişkin varsa, yazacağın kısa bir mesaj uzun bir konuşmadan daha etkili bir karşılık bulabilir. İçindekini olduğu gibi yazman bugün seni rahatlatacak.

Bekarsan, bir sohbetin ortasında hissettiğin yakınlık aslında arkadaşlıktan öte bir şey olduğunu bugün sana gösterebilir. Bunu fark ettiğinde şaşırmana gerek yok, sadece kabul etmen yeterli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…