Sevgili Başak, Terazi'deki Merkür bugün duygularını kelimelere dökmeni kolaylaştırıyor. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, bir süredir söylemeye çekindiğin bir şeyi partnerine açıkça anlatabilirsin. Mükemmel cümleler kurmak zorunda değilsin, dürüst olman yeterli.

Bekar bir Başak burcuysan, arkadaş ortamında tanıştığın biri ilk bakışta seni etkilemeyebilir. Yengeç'teki Mars'ın karesi seni hemen bir karara zorlasa da, ikinci sohbeti beklemen fikrini değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…