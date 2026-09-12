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Başak Burcu right-white
13 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 13 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 13 Eylül Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iki gün önce kendi burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın enerjisi hâlâ üzerinde ve bugün onu somut bir şeye dönüştürmelisin. Terazi Ay'ı kazanç evinde ilerlerken yeni dönem için bütçe kurmak, fiyat araştırmak ya da bir hedefi rakama dökmek sana çok iyi gelecek. Ancak Yengeç'teki Mars'la kare, bir arkadaşının planına katılman için seni zorlayabilir.

Maddi tarafta bugün 'hayır' demen gereken bir teklif çıkabilir. Ortak bir plana, bir hediyeye ya da toplu bir ödemeye katkı istenebilir. Bütçen kaldırmıyorsa bunu açıkça söyle, kimse bundan alınmayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerine duygularını anlatmakta zorlanabilirsin. Terazi'deki Merkür sana doğru kelimeleri veriyor, yeter ki konuyu ertelemeyi bırak. Bekar bir Başak burcuysan, arkadaş ortamında tanışacağın biri ilk anda dikkatini çekmeyebilir. Acele bir karar verme, ikinci sohbet fikrini değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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