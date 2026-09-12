Sevgili Başak, iki gün önce kendi burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın enerjisi hâlâ üzerinde ve bugün onu somut bir şeye dönüştürmelisin. Terazi Ay'ı kazanç evinde ilerlerken yeni dönem için bütçe kurmak, fiyat araştırmak ya da bir hedefi rakama dökmek sana çok iyi gelecek. Ancak Yengeç'teki Mars'la kare, bir arkadaşının planına katılman için seni zorlayabilir.

Maddi tarafta bugün 'hayır' demen gereken bir teklif çıkabilir. Ortak bir plana, bir hediyeye ya da toplu bir ödemeye katkı istenebilir. Bütçen kaldırmıyorsa bunu açıkça söyle, kimse bundan alınmayacak.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerine duygularını anlatmakta zorlanabilirsin. Terazi'deki Merkür sana doğru kelimeleri veriyor, yeter ki konuyu ertelemeyi bırak. Bekar bir Başak burcuysan, arkadaş ortamında tanışacağın biri ilk anda dikkatini çekmeyebilir. Acele bir karar verme, ikinci sohbet fikrini değiştirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…