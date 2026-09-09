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Başak Burcu right-white
10 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 10 Eylül Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Yeni Ay burcuna yaklaşırken bugün “şunu da düzeltsem, bunu da halletsem” diye kendi kendine uzun bir liste çıkarabilirsin. Sen ayrıntıları görmekte iyisin ama bazen tam da bu yüzden yapılacakların içinde kaybolabiliyorsun. Bugün kendine on maddelik bir program hazırlamak yerine uzun süredir ertelediğin tek bir işi seç. Onu bitirdiğinde gün zaten boşa gitmiş olmayacak.

Merkür’ün Terazi’ye geçişiyle para konusunda daha hesaplı davranabilirsin. Özellikle iki seçenek arasında kaldığın bir alışveriş varsa sadece fiyatına değil, hangisini gerçekten kullanacağına bak. Ucuz diye alıp kenara koyacağın bir şey sonuçta tasarruf sayılmaz.

Peki ya aşk? İlişkin varsa uzun zamandır konuşmadığınız bir mesele bugün kendiliğinden açılabilir. Venüs’ün Akrep’e geçmesiyle sen de bazı şeyleri içinde tutmak yerine söylemeye daha yatkın olabilirsin. Her cümleyi kafanda prova etmene gerek yok; ne demek istiyorsan doğal haliyle anlat. Yeni tanıştığın biri varsa da hemen kusur aramaya başlama. İlk buluşmada herkesi bütün yönleriyle çözemezsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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