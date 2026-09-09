Sevgili Başak, Yeni Ay burcuna yaklaşırken bugün “şunu da düzeltsem, bunu da halletsem” diye kendi kendine uzun bir liste çıkarabilirsin. Sen ayrıntıları görmekte iyisin ama bazen tam da bu yüzden yapılacakların içinde kaybolabiliyorsun. Bugün kendine on maddelik bir program hazırlamak yerine uzun süredir ertelediğin tek bir işi seç. Onu bitirdiğinde gün zaten boşa gitmiş olmayacak.

Merkür’ün Terazi’ye geçişiyle para konusunda daha hesaplı davranabilirsin. Özellikle iki seçenek arasında kaldığın bir alışveriş varsa sadece fiyatına değil, hangisini gerçekten kullanacağına bak. Ucuz diye alıp kenara koyacağın bir şey sonuçta tasarruf sayılmaz.

Peki ya aşk? İlişkin varsa uzun zamandır konuşmadığınız bir mesele bugün kendiliğinden açılabilir. Venüs’ün Akrep’e geçmesiyle sen de bazı şeyleri içinde tutmak yerine söylemeye daha yatkın olabilirsin. Her cümleyi kafanda prova etmene gerek yok; ne demek istiyorsan doğal haliyle anlat. Yeni tanıştığın biri varsa da hemen kusur aramaya başlama. İlk buluşmada herkesi bütün yönleriyle çözemezsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…