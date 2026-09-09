Sevgili Başak, ilişkin varsa bugün uzun zamandır konuşulmayan bir mesele kendiliğinden açılabilir. Venüs Akrep duygusal yakınlığı artırırken Merkür Terazi de ne istediğinizi konuşmayı kolaylaştırıyor. Sen ne söyleyeceğini önceden kafanda düzenlemeyi sevebilirsin ama bu kez kusursuz cümleyi arama. En önemli noktayı söyle, gerisi konuşmanın içinde zaten gelir.

Bekarsan bu sefer yeni tanıştığın birinde ilk anda kusur aramaya başlama. Sen ayrıntıları hızlı fark edebilirsin ama Merkür Terazi bugün bir insanı tek bir özelliğine göre değerlendirmek yerine sohbetin bütününe bakmanı istiyor. Bir şey gözüne takıldı diye hemen üzerini çizme; yanında nasıl hissettiğin de önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…