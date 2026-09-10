Sevgili Başak, bugün ilişkinde her şeyi mükemmel yapma çaban karşındakini yorabilir. Küçük bir aksaklığı büyütmek yerine olduğu gibi kabul etmen aranızdaki gerginliği azaltır. Pratik bir konuda birlikte plan yapmanız size iyi gelir.

Bekarsan, düzenli hayatına uyum sağlayabilecek biriyle tanışman mümkün; ama ilk andan mükemmel olmasını beklemek yerine sürece zaman tanı. Küçük detaylara takılmak yerine genel tabloya bakmayı dene. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…