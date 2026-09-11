Sevgili Başak, burcunda gerçekleşen Yeni Ay’ın hemen ardından ilişkin varsa kafana taktığın bir konuyu konuşmak isteyebilirsin. Günlerdir kendi içinde büyüttüğün mesele karşındaki için aynı ölçüde büyük olmayabilir. Her ayrıntıyı masaya dökmek yerine seni en fazla rahatsız eden noktayı seç; önce onu çözmeniz konuşmayı daha kolay hale getirebilir.

Bekarsan yeni tanıştığın birinde ilk görüşmede hoşuna gitmeyen birkaç ayrıntı bulabilirsin. Fakat birinin kahveyi nasıl içtiği, mesajda hangi emojiyi kullandığı ya da senin seçmeyeceğin bir şey giymesi gerçekten uyumsuz olduğunuz anlamına gelmiyor. Seni rahatsız eden şey karakteriyle ilgili değilse ikinci görüşmeye biraz açık ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…