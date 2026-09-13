Sevgili Başak, kendi burcundaki Güneş bugün Yengeç'teki Mars'la uyumlu bir açı yapıyor, bu da haftaya güçlü bir motivasyonla başlamanı sağlıyor. Planladığın işi bugün bitirme şansın yüksek.

Maddi konularda Ay'ın Akrep'e geçmesi, bir yatırımı ya da uzun süredir düşündüğün bir harcamayı tekrar gözden geçirmene neden olabilir. Rakamları yazılı hale getirmen bugün işine yarar.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcuysan, Ay-Venüs kavuşması içinde biriktirdiğin bir şeyi partnerine söylemen için sana cesaret veriyor. Bekar bir Başak burcuysan, günlük bir sohbetin içinden çıkan bir yakınlık seni şaşırtabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…