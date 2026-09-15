Sevgili Başak, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisiyle partnerinizin küçük bir alışkanlığına fazla takılabilirsiniz; eleştirel gözünüz bugün her zamankinden keskin. Akşam Yay'a geçişle birlikte bu titizliği bırakıp sadece keyfe odaklanmak size çok daha iyi gelecek.

Bugün bekar Başaklar için mükemmel bir eşleşme aramaktan vazgeçip anın akışına bırakmak daha çok işe yarayacak. Beklenmedik bir tavsiye ya da tanıdık aracılığıyla önünüze çıkan biri, ilk bakışta kriterlerinize uymasa da şaşırtıcı derecede rahat hissettirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…