Sevgili Başak, gün içinde Ay'ın Akrep'teki etkisi analitik yönünüzü iyice keskinleştiriyor; bir işi eksiksiz bitirme isteğiniz sizi yorabilir. Akşam Yay'a geçişle birlikte mükemmeliyetçiliğiniz yerini daha rahat bir bakış açısına bırakabilir.

Para konusunda gün içinde bir harcamayı defalarca sorgulayabilirsiniz; akşama doğru bu titizlik gevşeyip gereksiz bir harcamaya kapı aralayabilir, dikkatli olun.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Başaklar gün içinde partnerinin küçük bir davranışına takılabilir; akşam saatlerinde bunu bırakıp keyfe odaklanmak size iyi gelecek. Bekar Başaklar için mükemmel bir eşleşme aramaktan vazgeçip anın akışına bırakmak daha çok işe yarayacak; tanıdık aracılığıyla önünüze çıkan biri ilk bakışta kriterlerinize uymasa da şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…