Sevgili Başak, partnerinizin bugün size eleştiri değil gerçek bir endişesini paylaştığı ciddi bir konuşma yaşanabilir; yöneticiniz Merkür'ün Satürn'e karşıt açısı bu ciddiyetin sebebi. Bu konuşmayı savunmaya geçmeden, sadece dinleyerek karşılamanız ilişkinize çok iyi gelecek.

Mükemmel bir profil aramak yerine gerçek, kusurlu ama samimi bir bağlantıya odaklanmak, bekar Başaklara bugün çok daha anlamlı bir tanışma yaşatabilir; karşınızdaki kişinin eksiklerini değil niyetini görün.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…