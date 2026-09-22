Sevgili Başak, birlikte çalıştığın biriyle uzlaşman bugün her zamankinden rahat olacak; Terazi mevsiminin bugün başlamasıyla gelen işbirliği havası bunu kolaylaştırıyor. Bu uyum, üzerinde uzun süredir çalıştığın bir projeyi bugün toparlamana da yardımcı olacak.

Maddi olarak bugün bir hesaplamayı tek başına değil, güvendiğin biriyle birlikte gözden geçirmen daha isabetli olacak. İkinci bir göz, gözden kaçırdığın küçük bir detayı bugün fark etmene yardımcı olabilir.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, bugün partnerinin bir davranışını fazla analiz etmek yerine olduğu gibi kabul etmeyi deneyebilir; bu değişim partnerinle aranı iyice yakınlaştıracak. Bekar Başaklar ise bugün yeni tanıştığı birine karşı temkinli tavrını biraz gevşetirse daha rahat ilerleyebilir. Bu küçük esneklik, bugün seni beklenmedik derecede rahat bir sohbete taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…