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Başak Burcu right-white
21 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Eylül Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, aklına düşecek sıra dışı bir fikri hemen elemek yerine küçük bir kenara not etmen yeterli; Ay'ın Kova'ya geçişiyle gelen bu fikir ilk bakışta tuhaf görünse de ileride değerli çıkabilir.

Maddi olarak bir harcamanın gerçek maliyetini bugün net bir şekilde görebilirsin; aklına gelecek sıra dışı bir fikri hemen elemek yerine bir kenara not etmen, ileride işine yarayabilecek bir kapı açık bırakacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, partnerinin planlı olmayan doğaçlama bir şey yapmak istediğini fark edebilir; bu ilk anda tedirgin etse de kontrolü biraz bırakmak ilişkiye iyi gelecek. Bekar Başaklar ise planlarının hiç dahil etmediği bir ortamda biriyle karşılaşabilir; düzenli hayatının dışına çıkan bu an hem şaşırtıp hem meraklandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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