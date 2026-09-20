Sevgili Başak, aklına düşecek sıra dışı bir fikri hemen elemek yerine küçük bir kenara not etmen yeterli; Ay'ın Kova'ya geçişiyle gelen bu fikir ilk bakışta tuhaf görünse de ileride değerli çıkabilir.

Maddi olarak bir harcamanın gerçek maliyetini bugün net bir şekilde görebilirsin; aklına gelecek sıra dışı bir fikri hemen elemek yerine bir kenara not etmen, ileride işine yarayabilecek bir kapı açık bırakacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, partnerinin planlı olmayan doğaçlama bir şey yapmak istediğini fark edebilir; bu ilk anda tedirgin etse de kontrolü biraz bırakmak ilişkiye iyi gelecek. Bekar Başaklar ise planlarının hiç dahil etmediği bir ortamda biriyle karşılaşabilir; düzenli hayatının dışına çıkan bu an hem şaşırtıp hem meraklandırabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…