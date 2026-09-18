Sevgili Başak, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seninle çok uyumlu. Partnerinle en sıradan gündelik işleri konuşurken bile bugün tatlı bir uyum yakalıyorsunuz; birlikte küçük bir plan yapmak size iyi geliyor.

Gösterişten uzak, sakin duran biri bugün yolunu kesebilir; ilk bakışta dikkat çekmeyen bu kişi, konuştukça ayakları yere basan biri olduğunu gösterip ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…