Sevgili Başak, dünkü dağınık enerjinin yerini bugün daha toparlanmış bir zihin alabilir; Ay'ın Balık'taki etkisinin bir gün daha sürmesi bu geçiş sürecini kolaylaştırıyor. İş yerinde ertelediğin bir işi bugün tamamlayabilirsin.

Maddi olarak bugün dün tekrar tekrar kontrol ettiğin bir hesaba artık güvenebilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, bugün partnerini olduğu gibi kabul etme konusunda dünkü kadar açık kalabilir. Bekar Başaklar ise dün gevşettiği temkinli tavrını bugün biraz daha ileri taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…