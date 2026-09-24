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Başak Burcu right-white
25 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.09.2026 - 21:46
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 25 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 25 Eylül Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, dünkü dağınık enerjinin yerini bugün daha toparlanmış bir zihin alabilir; Ay'ın Balık'taki etkisinin bir gün daha sürmesi bu geçiş sürecini kolaylaştırıyor. İş yerinde ertelediğin bir işi bugün tamamlayabilirsin.

Maddi olarak bugün dün tekrar tekrar kontrol ettiğin bir hesaba artık güvenebilirsin.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, bugün partnerini olduğu gibi kabul etme konusunda dünkü kadar açık kalabilir. Bekar Başaklar ise dün gevşettiği temkinli tavrını bugün biraz daha ileri taşıyabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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