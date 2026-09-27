Sevgili Başak, bu hafta bildiğin bir konuda bile yeni bir şey öğrenebilirsin. Mesleğinle bağlantılı bir eğitim, yabancı bir kaynak ya da deneyimli birinin anlatacağı yöntem bakış açını genişletebilir. Haftanın ortasında öğrendiğin bilgiyi hemen kullanabileceğin bir durum çıkması da mümkün. Teoride kalan bir şeyin gerçekten işe yaradığını görmek seni ayrıca motive edecek.

Maddi konularda resmi bir işlem için ödeme yapman gerekebilir. Başvuru, belge, kargo ya da kayıt ücreti gibi kalemleri hesaplarken yalnızca ana ücrete bakma; işlemin tamamlanması için gereken diğer masrafları da baştan öğren.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle gelecek aylara dair somut bir plan konuşabilirsiniz. Bu bir tatil kadar basit ya da yaşam düzeninizi ilgilendiren daha ciddi bir konu olabilir. Bekarsan bir kurs, seminer ya da eğitim ortamında tanışacağın biri önce bilgisiyle ilgini çekebilir; sohbet ilerledikçe aranızdaki merak başka bir hâl alabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…