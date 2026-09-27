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Başak Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta bildiğin bir konuda bile yeni bir şey öğrenebilirsin. Mesleğinle bağlantılı bir eğitim, yabancı bir kaynak ya da deneyimli birinin anlatacağı yöntem bakış açını genişletebilir. Haftanın ortasında öğrendiğin bilgiyi hemen kullanabileceğin bir durum çıkması da mümkün. Teoride kalan bir şeyin gerçekten işe yaradığını görmek seni ayrıca motive edecek.

Maddi konularda resmi bir işlem için ödeme yapman gerekebilir. Başvuru, belge, kargo ya da kayıt ücreti gibi kalemleri hesaplarken yalnızca ana ücrete bakma; işlemin tamamlanması için gereken diğer masrafları da baştan öğren.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle gelecek aylara dair somut bir plan konuşabilirsiniz. Bu bir tatil kadar basit ya da yaşam düzeninizi ilgilendiren daha ciddi bir konu olabilir. Bekarsan bir kurs, seminer ya da eğitim ortamında tanışacağın biri önce bilgisiyle ilgini çekebilir; sohbet ilerledikçe aranızdaki merak başka bir hâl alabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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