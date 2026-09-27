Sevgili Başak, bu hafta ağız bakımında küçük bir değişiklik fark yaratabilir. Dişlerini hemen yemek sonrasında sertçe fırçalamak yerine özellikle asitli bir şey yediysen biraz beklemek daha iyi olabilir. Diş fırçanı bastırarak kullanmak da daha temiz diş anlamına gelmiyor. Diş etlerinde sık kanama ya da hassasiyet varsa kontrol zamanını geciktirme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…