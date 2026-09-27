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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Başak Burcu chevron-right-grey 28 Eylül - 4 Ekim Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 28 Eylül - 4 Ekim haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta ağız bakımında küçük bir değişiklik fark yaratabilir. Dişlerini hemen yemek sonrasında sertçe fırçalamak yerine özellikle asitli bir şey yediysen biraz beklemek daha iyi olabilir. Diş fırçanı bastırarak kullanmak da daha temiz diş anlamına gelmiyor. Diş etlerinde sık kanama ya da hassasiyet varsa kontrol zamanını geciktirme. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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