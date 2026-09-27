Sevgili Başak, bu hafta bir başvuru veya resmi işlem için cüzdanını açman gerekebilir. Kayıt ücreti makul görünse bile belge, fotoğraf, tercüme veya kargo gibi yan masraflar sonradan eklenebilir. İşleme başlamadan önce gerekli belgelerin ve ücretlerin tamamını öğren; böylece yarı yolda yeni bir rakamla karşılaşmazsın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…