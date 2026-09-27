Sevgili Başak, partnerinle geleceğe dair somut bir konu bu hafta masaya gelebilir. Bir seyahat, taşınma, eğitim ya da önümüzdeki aylara ait başka bir plan üzerine konuşurken hemen bütün ayrıntıları çözmeye çalışma. Önce ikinizin de aynı şeyi isteyip istemediğini anlamanız yeterli; takvim ve organizasyon kısmını sonra da halledebilirsiniz.

Bekarsan bir eğitim, kurs, seminer ya da işle bağlantılı öğrenme ortamında biri ilgini çekebilir. İlk başta romantik düşünmeyip yalnızca sohbetinden hoşlanabilirsin. Fakat onun bir konuda gerçekten bilgili olması sende önce saygı, ardından merak uyandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…