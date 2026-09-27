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Başak Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, partnerinle geleceğe dair somut bir konu bu hafta masaya gelebilir. Bir seyahat, taşınma, eğitim ya da önümüzdeki aylara ait başka bir plan üzerine konuşurken hemen bütün ayrıntıları çözmeye çalışma. Önce ikinizin de aynı şeyi isteyip istemediğini anlamanız yeterli; takvim ve organizasyon kısmını sonra da halledebilirsiniz.

Bekarsan bir eğitim, kurs, seminer ya da işle bağlantılı öğrenme ortamında biri ilgini çekebilir. İlk başta romantik düşünmeyip yalnızca sohbetinden hoşlanabilirsin. Fakat onun bir konuda gerçekten bilgili olması sende önce saygı, ardından merak uyandırabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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