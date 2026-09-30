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Başak Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Ekim Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yoğunluğu bugün bağırsaklarına yansıyabilir; İkizler'deki Ay kariyer alanından geçerken stresin midende ve karnında hissedilmesi olası. Masa başında aceleyle yenen öğle yemeği şişkinliğe yol açabileceği için yemeğini yavaş yemeye ve iyice çiğnemeye özen göster. Lifli sebzeler ve bir kase yoğurt sindirimini destekleyecek. Kısa yolculuklar alanında ilerleyen Merkür yolda geçirdiğin süreyi artırabilir; uzun süre araç kullanacaksan belini destekleyen bir yastık kullanmak ve mola vermek iyi olur. Venüs'ün retroya hazırlanması ise cilt bakımında yeni bir ürün denemek yerine alıştığın rutine sadık kalmanın daha doğru olduğunu gösteriyor. Öğleden sonra kısa bir yürüyüş, hem sindirimini hareketlendirir hem de omuzlarındaki yükü hafifletir. Akşam için hafif bir sebze çorbası midene dinlenme fırsatı verecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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