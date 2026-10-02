Sevgili Başak, iletişim alanında retroya başlayan Venüs bugün geçmişte yarım kalmış konuşmaları yeniden masaya getiriyor. Partnerinle uzun süredir ertelediğin bir konu varsa, bunu açmak için içinde bir cesaret hissedebilirsin. Eleştirel bir dil yerine kendi duygularını anlatan cümleler kurarsan aranızdaki mesafe hızla kapanır. Perde arkasındaki Mars, Plüton'la karşıt açı yaptığı için bastırdığın bir kırgınlık da yüzeye çıkabilir; onu saklamak yerine sakince dile getirmek ilişkini hafifletir. Eski mesajlarınıza göz atmak, ilk günlerdeki sıcaklığı hatırlamanıza yardım edebilir.

Tek başınaysan eskiden yazıştığın biri seni yeniden arayabilir. Bu kişiyle aranızda bir zamanlar yarım kalmış bir ilgi olabilir. Cevap vermeden önce bu ilginin şimdiki önceliklerinle örtüşüp örtüşmediğini tart ve kendine zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…