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Başak Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iletişim alanında retroya başlayan Venüs bugün geçmişte yarım kalmış konuşmaları yeniden masaya getiriyor. Partnerinle uzun süredir ertelediğin bir konu varsa, bunu açmak için içinde bir cesaret hissedebilirsin. Eleştirel bir dil yerine kendi duygularını anlatan cümleler kurarsan aranızdaki mesafe hızla kapanır. Perde arkasındaki Mars, Plüton'la karşıt açı yaptığı için bastırdığın bir kırgınlık da yüzeye çıkabilir; onu saklamak yerine sakince dile getirmek ilişkini hafifletir. Eski mesajlarınıza göz atmak, ilk günlerdeki sıcaklığı hatırlamanıza yardım edebilir.

Tek başınaysan eskiden yazıştığın biri seni yeniden arayabilir. Bu kişiyle aranızda bir zamanlar yarım kalmış bir ilgi olabilir. Cevap vermeden önce bu ilginin şimdiki önceliklerinle örtüşüp örtüşmediğini tart ve kendine zaman tanı.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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