article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Başak Burcu chevron-right-grey 3 Ekim Cumartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 3 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yerinde görünmeyen bir gerginlik bugün iş yükünü ağırlaştırabilir. Mars perde arkasından çalışma alanındaki Plüton'a karşıt açı yapıyor; birinin işini sessizce sana yıktığını hissedersen bunu dile getirmekten çekinme. Arkadaşlık alanındaki Ay'ın son dördün evresi, artık sana iyi gelmeyen bir iş birliğini ya da grup sorumluluğunu sonlandırmayı düşündürebilir.

Maddi olarak bir kardeşin, komşun ya da yakın çevrenden biriyle aranızdaki küçük bir para meselesi yeniden gündeme gelebilir. Venüs iletişim alanında retroya başladığından eski bir anlaşmanın detaylarını hatırlamak için yazışmalara göz atmak işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs geçmişten gelen mesajları ve yarım kalmış konuşmaları gündeme getiriyor. İlişkindeysen uzun süredir ertelediğin bir konuyu açık yüreklilikle konuşmak aranızdaki mesafeyi kapatır. Tek başına olan Başaklar için eski bir tanıdıktan gelen bir mesaj kalbini kıpırdatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bugün Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Başak burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bugün duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın