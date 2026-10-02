Sevgili Başak, iş yerinde görünmeyen bir gerginlik bugün iş yükünü ağırlaştırabilir. Mars perde arkasından çalışma alanındaki Plüton'a karşıt açı yapıyor; birinin işini sessizce sana yıktığını hissedersen bunu dile getirmekten çekinme. Arkadaşlık alanındaki Ay'ın son dördün evresi, artık sana iyi gelmeyen bir iş birliğini ya da grup sorumluluğunu sonlandırmayı düşündürebilir.

Maddi olarak bir kardeşin, komşun ya da yakın çevrenden biriyle aranızdaki küçük bir para meselesi yeniden gündeme gelebilir. Venüs iletişim alanında retroya başladığından eski bir anlaşmanın detaylarını hatırlamak için yazışmalara göz atmak işini kolaylaştırır.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs geçmişten gelen mesajları ve yarım kalmış konuşmaları gündeme getiriyor. İlişkindeysen uzun süredir ertelediğin bir konuyu açık yüreklilikle konuşmak aranızdaki mesafeyi kapatır. Tek başına olan Başaklar için eski bir tanıdıktan gelen bir mesaj kalbini kıpırdatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…