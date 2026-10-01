Sevgili Başak, iş yerinde perde arkasında süren bir gerginlik bugün yazışmalara yansıyabilir. Yönetici gezegenin Merkür, Mars'la kare açı yaparken kısa bir mesajın yanlış anlaşılması kolay; önemli konuları yüz yüze konuşmayı tercih et. Plüton'un çalışma alanındaki etkisi iş yükünü yeniden düzenleme ihtiyacını artırıyor. Ay boşlukta olduğu için yeni bir göreve atılmak yerine yarım kalan dosyaları bitirmeye odaklanırsan gün verimli geçer.

Maddi olarak zam ya da prim konuşması için doğru gün değil. Kariyer alanındaki Ay kararsız, Neptün ise ortak paralarla ilgili belirsizlikleri artırıyor; önce rakamları netleştir.

Peki ya aşk? Venüs iletişim alanında yavaşlarken sevgilinle yazışmaların tonu önem kazanıyor. Duygularını iğneleyici esprilerle değil, açık cümlelerle ifade edersen yakınlık artar. Kimseyle birlikte değilsen Ay'ın gece arkadaşlık alanına geçmesiyle bir buluşmada tanışacağın biri seni gülümsetebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…