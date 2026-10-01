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2 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Ekim Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, çalışma alanındaki Plüton, Merkür'le gerildiği için bugün sağlık alışkanlıklarını bir anda baştan aşağı değiştirme isteği duyabilirsin. Ancak Ay boşlukta ilerlerken sert bir detoks, uzun süreli oruç ya da katı bir diyet başlatmak bedenini gereksiz yere yorar. Küçük ve sürdürülebilir adımlar seç; örneğin öğle yemeğinde bir porsiyon sebzeyi artırmak gibi. Hazır gıdaların etiketlerini okumak, gizli şeker ve katkı maddelerini fark etmeni sağlar. Mars'la gerilen Merkür sinirsel gerginliği ellerine yansıtabilir; tırnak yeme ya da parmak çıtlatma alışkanlığın artarsa ellerini meşgul edecek bir örgü ya da boncuk işi dene. Mesai sırasında sık sık kısa molalar vermek gözlerini dinlendirir. Parmak eklemlerini ısıtmak için sıcak bir fincanı avuçlarının arasında tutmak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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