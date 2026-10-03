Sevgili Başak, emeğinin karşılığını alma konusunda bugün netleşmen gereken konular olabilir. Para alanındaki Güneş'in Satürn'le yüzleşmesi kendi kazancın ile ortak sorumluluklar ya da borçlar arasında bir denge kurmanı istiyor. Bir iş ortağıyla ya da partnerinle paylaştığınız yükleri adil biçimde dağıtmak huzurunu artırır. Yengeç'teki Ay arkadaşlık alanında azalırken seni yormaya başlayan bir grup sorumluluğundan uzaklaşmayı düşünebilirsin.

Maddi olarak kredi, taksit ya da ortak hesaplarla ilgili bir ödeme planını gözden geçirme zamanı. Harcamalarını kalem kalem yazmak kontrol duygunu güçlendirir.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs iletişim alanında ilerlerken partnerinle eski bir konuşmayı yeniden ele almak isteyebilirsin; eleştirmek yerine anlamaya çalışman bağınızı derinleştirir. Bekarsan eski bir yazışma yeniden canlanabilir, ne istediğini bilmeden yanıt verme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…