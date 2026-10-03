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Başak Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 4 Ekim Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, emeğinin karşılığını alma konusunda bugün netleşmen gereken konular olabilir. Para alanındaki Güneş'in Satürn'le yüzleşmesi kendi kazancın ile ortak sorumluluklar ya da borçlar arasında bir denge kurmanı istiyor. Bir iş ortağıyla ya da partnerinle paylaştığınız yükleri adil biçimde dağıtmak huzurunu artırır. Yengeç'teki Ay arkadaşlık alanında azalırken seni yormaya başlayan bir grup sorumluluğundan uzaklaşmayı düşünebilirsin.

Maddi olarak kredi, taksit ya da ortak hesaplarla ilgili bir ödeme planını gözden geçirme zamanı. Harcamalarını kalem kalem yazmak kontrol duygunu güçlendirir.

Gelelim aşka. Retrodaki Venüs iletişim alanında ilerlerken partnerinle eski bir konuşmayı yeniden ele almak isteyebilirsin; eleştirmek yerine anlamaya çalışman bağınızı derinleştirir. Bekarsan eski bir yazışma yeniden canlanabilir, ne istediğini bilmeden yanıt verme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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