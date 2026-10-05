Organize bir biçimde ilerlemek bugün Başak'ın ilişkisindeki küçük bir pürüzü de çözüyor. Ay'ın Aslan'da Jüpiter'le kavuşması zihnini rahatlatırken, Akrep'teki Merkür-Venüs kavuşumu partnerinle konuşurken tam istediğin kelimeyi bulmanı sağlıyor.

Bekarsan, günlük rutininde tanıdığın biriyle bugün beklenmedik bir yakınlaşma yaşanabilir. Detaycı yapını bir kenara bırakıp akışa güvenmen sana iyi gelir; Venüs'ün retrosu eski bir mesai arkadaşını hatırlatsa da bugünkü hava yeni bir tanışıklığa da elverişli.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…