Sevgili Başak, bugün söylemediğin beklentiler seni yoruyor. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin ufuk alanını etkiliyor ve aşkta ne istediğin konusunda kafan karışabilir. İlişkin varsa, partnerinden bir şey beklerken bunu ona hiç söylemediğini fark edebilirsin. Sen genellikle “anlaması gerekirdi” diye düşünürsün, oysa kimse zihin okuyamıyor. Bugün beklentini açıkça söylemelisin, çünkü küskünlük sessizlikten doğuyor.

Bekarsan, uzaktaki biriyle kurduğun iletişimin gerçekliğini sorgulamalısın. Aylardır yazışıyor ama bir türlü buluşamıyorsanız, bu bağın nereye gittiğini kendine sormalısın. Bugün dürüst bir muhasebe sana iyi gelecek… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…