Sevgili Başak, bugün yarım kalan bir konuşmayı tamamlamalısın. Ay iletişim alanında ilerliyor ve dün açtığın konunun devamı bekleniyor. İlişkin varsa, bir meseleyi konuşup ortada bırakmak seni de partnerini de rahatsız ediyor. Bugün o konuyu sonuna kadar götürmelisin; yarım kalan konuşmalar ilişkilerde en çok yorgunluk yaratan şeydir.

Bekarsan, biriyle kurduğun iletişim bugün biraz daha samimileşiyor. Konuşmanın tonu değişiyor, daha kişisel bir yere gidiyor. Sen genellikle her cümleyi tartarak konuşursun; bugün biraz doğallığa izin vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…