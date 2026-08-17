Sevgili Başak, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve dün söyleyemediğin ne varsa bugün kolayca dile geliyor. İlişkin varsa, partnerinden bir şey bekleyip söylemediğin için içine attığın bir konu vardı. Bugün onu net ve sakin bir cümleyle anlatmalısın; “şunu senden duymak istiyorum” demek, sitem etmekten çok daha iyi bir sonuç veriyor. Söylediğinde alacağın karşılık seni rahatlatacak.

Bekarsan, bir sohbet beklediğinden çok daha keyifli ilerleyebilir. Bugün kelimelerin akıcı ve karşındaki seni gerçekten dinliyor. Fazla analiz etmeden konuşmanın akışına bırakmalısın kendini… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…