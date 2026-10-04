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Başak Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Ekim Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay'ın Aslan'da Mars'la buluşması işine her zamankinden daha yoğun bir tempoyla sarılmana neden oluyor; bir projeyi mükemmelleştirme isteğin bugün özellikle güçlü. Sabahki yumuşak açı, katı kurallardan biraz uzaklaşıp esnek davranmanı öneriyor. Öğleden sonra yöneticin Merkür'ün Akrep'ten aldığı gergin açı seni doğrudan etkiliyor; bir evrakta ya da planlamada gözden kaçan bir ayrıntı sorun çıkarabilir, iki kez kontrol etmek zaman kazandırır. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle her şey yoluna giriyor.

Maddi olarak Venüs'ün geri hareketi eski bir anlaşmayı ya da faturayı yeniden gündeme getirebilir. Öğleden sonraki gerginlik bir hesap hatasıyla kendini gösterebilir; sakin kalıp rakamları tek tek kontrol etmek işe yarıyor. Akşam saatlerinde bütçen konusunda rahatlıyorsun.

Peki ya aşk? Partnerinin küçük bir eleştirisini bugün fazla ciddiye alma riski var Başak; niyetin iyi olduğunu hatırlamak gerekiyor. Tek olanlar için iş ortamında ya da günlük rutininde tanıdığı biriyle beklenmedik bir yakınlaşma söz konusu olabilir; Venüs'ün retrosu eski bir mesai arkadaşını da hatırına getirebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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