Sevgili Başak, dün yerinde duran işler bugün hareket ediyor; Terazi'ye geçen Ay bekleyen bir yazışmaya, onaya ya da başvuruya yanıt getirebilir. Akşam Ay'ın kariyer evindeki Uranüs'le üçgeni işinde beklenmedik bir fırsat ya da yöneticinden gelen sürpriz bir ilgi getirebilir; hazırlıklı olmak için dosyalarını güncel tut.

Maddi olarak Ay para evinden geçtiği için gelir gider dengesini görmek kolay. Venüs retrosu ve Merkür yazışma evindeki eski bir faturayı ya da ödeme hatırlatmasını gündeme getiriyor; bunu bugün çözmek rahatlatır. İmza gerektiren büyük bir anlaşmayı Yeniay'ın ardına bırak.

Peki ya aşk? Merkür ile Venüs'ün yan yana oluşu duygularını yazarak anlatmayı kolaylaştırıyor; ilişkin varsa içten bir mesaj seni sevdiğine yaklaştırır. Henüz kimseyle birlikte değilsen bir yazışmada kurduğun ilk bağ beklediğinden sıcak çıkabilir, ama hız yapmadan ilerle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…