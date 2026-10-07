Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve boşlukta olduğu için zihnin sakin, sezgilerin keskin. İş yerinde ertelediğin evrakları, listeleri ve düzenlemeleri bitirmek için gün seni bekliyor; yeni bir şeye başlamak yerine açık kalan dosyaları kapatmak özgüvenini artıracak. Dünkü Mars ve Uranüs uyumu seni bir şeyleri değiştirmeye itebilir, ama bu isteği önce kâğıt üstünde denemek iyi olur.

Maddi olarak yazışmalarda geçen bir ödeme ya da sözleşme maddesi dikkatini çekebilir. Venüs retrosu eski bir fatura ya da yarım kalan bir iade konusunu hatırlatıyor; bunu takip etmek için gün ideal. İmza gerektiren yeni bir anlaşmayı ise Ay boşluktayken atma.

Peki ya aşk? Merkür ile Venüs'ün Akrep'teki yakınlığı yazışmalarda duygularını daha açık söylemeni kolaylaştırıyor. Partnerine kısa ama içten bir mesaj gönder; detaycı yönün bugün eleştiri gibi duyulmasın. Henüz kimseyle birlikte değilsen yazışma yoluyla başlayan bir yakınlık dikkatini çekebilir, acele etmeden sohbetin gidişini izle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…