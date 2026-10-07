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Başak Burcu right-white
8 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 8 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 8 Ekim Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve boşlukta olduğu için zihnin sakin, sezgilerin keskin. İş yerinde ertelediğin evrakları, listeleri ve düzenlemeleri bitirmek için gün seni bekliyor; yeni bir şeye başlamak yerine açık kalan dosyaları kapatmak özgüvenini artıracak. Dünkü Mars ve Uranüs uyumu seni bir şeyleri değiştirmeye itebilir, ama bu isteği önce kâğıt üstünde denemek iyi olur.

Maddi olarak yazışmalarda geçen bir ödeme ya da sözleşme maddesi dikkatini çekebilir. Venüs retrosu eski bir fatura ya da yarım kalan bir iade konusunu hatırlatıyor; bunu takip etmek için gün ideal. İmza gerektiren yeni bir anlaşmayı ise Ay boşluktayken atma.

Peki ya aşk? Merkür ile Venüs'ün Akrep'teki yakınlığı yazışmalarda duygularını daha açık söylemeni kolaylaştırıyor. Partnerine kısa ama içten bir mesaj gönder; detaycı yönün bugün eleştiri gibi duyulmasın. Henüz kimseyle birlikte değilsen yazışma yoluyla başlayan bir yakınlık dikkatini çekebilir, acele etmeden sohbetin gidişini izle.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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