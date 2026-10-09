Sevgili Başak, zam, prim ya da fiyat konuşması yapmak için bu akşamı ve ertesi günü kullanabilirsin, çünkü Yeniay para evinde başlıyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı ortak kaynaklarla ilgili bir sorumluluğu hatırlatabilir; belgeleri ve rakamları hazır tut.

Maddi olarak yeni bir bütçe planı kurmak için en güçlü günlerden biri. Gelir, gider ve birikim kalemlerini yeniden yazmak aylar boyunca sana yol gösterir. Yazışma evindeki Venüs retrosu eski bir fatura ya da ödeme konusunu gündeme getirdiği için imza gerektiren işlemleri birkaç gün ertele.

Peki ya aşk? Venüs ve Merkür'ün yazışma evinde olması duygularını mesajla anlatmayı kolaylaştırıyor; ilişkin varsa içten bir mesajla bağınızı tazeleyebilirsin. Bekar Başak ise bu akşam bir arkadaşın aracılığıyla tanışacağın biri değerlerini paylaşabileceğin biri olabilir, gece gelen gerginlikte kırıcı olmaktan kaçın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…