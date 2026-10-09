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Başak Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 10 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, zam, prim ya da fiyat konuşması yapmak için bu akşamı ve ertesi günü kullanabilirsin, çünkü Yeniay para evinde başlıyor. Sabah Ay'ın Satürn'le karşıtlığı ortak kaynaklarla ilgili bir sorumluluğu hatırlatabilir; belgeleri ve rakamları hazır tut.

Maddi olarak yeni bir bütçe planı kurmak için en güçlü günlerden biri. Gelir, gider ve birikim kalemlerini yeniden yazmak aylar boyunca sana yol gösterir. Yazışma evindeki Venüs retrosu eski bir fatura ya da ödeme konusunu gündeme getirdiği için imza gerektiren işlemleri birkaç gün ertele.

Peki ya aşk? Venüs ve Merkür'ün yazışma evinde olması duygularını mesajla anlatmayı kolaylaştırıyor; ilişkin varsa içten bir mesajla bağınızı tazeleyebilirsin. Bekar Başak ise bu akşam bir arkadaşın aracılığıyla tanışacağın biri değerlerini paylaşabileceğin biri olabilir, gece gelen gerginlikte kırıcı olmaktan kaçın.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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