Sevgili Başak, arka planda sessizce biriken bir kaygı bugün Ay ile Jüpiter arasındaki karenin etkisiyle yüzeye çıkabilir; yazışmalarda ve toplantılarda duyduğun her şeyi sorgulamak yerine kaynağını kontrol etmek seni rahatlatır. Ay'ın üçüncü evden geçişi iletişimi yoğunlaştırıyor, kritik bir mesajı göndermeden önce ikinci kez okumak gerekiyor.

Maddi olarak gizli kalmış bir gider ya da unutulmuş bir abonelik gündeme gelebilir. Jüpiter'in on ikinci evden yaptığı kare masrafları büyütme eğilimi taşıyor; kart ekstrelerini gözden geçirmek ve küçük otomatik ödemeleri iptal etmek iyi bir başlangıç. Merkür'ün retroya yaklaşması imza gerektiren işleri birkaç gün ertelemeni destekliyor.

Peki ya aşk? Üçüncü evdeki Venüs retrosu yazışmada kapanmamış bir konuşmayı yeniden açabilir; ilişkin varsa bekleyen bir konuyu nazikçe gündeme getir. Bekar Başak ise cevapsız kalan eski bir yazışmayı kapatmak isteyebilir, ancak yeni tanışacağı biriyle hızlı ilerlemekten kaçınmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…