Sevgili Başak, yazışmalar, toplantılar ve telefon trafiği akşam Ay'ın Merkür'le kavuşmasına doğru yoğunlaşıyor; yöneticin Merkür retroya yaklaştığı için dikkatli olmanı hatırlatıyor. Önemli bir mesajı ya da raporu göndermeden önce ikinci bir göz atmak yanlış anlaşılma riskini azaltır. Sabah Ay'ın Mars'la karesi arka planda süren bir gerginliği yüzeye çıkarabilir; ekip arkadaşlarının tavrını kişisel almamak sana yarar.

Maddi olarak maaş, ek gelir ve ödeme düzeni üzerine düşünmek için uygun bir gün. Retrodaki Venüs geçmişte verdiğin bir harcama kararını sorgulatıyor; kart ekstrelerini gözden geçirmek bütçeni rahatlatır. Mars'ın gizli harcamaları körüklemesine karşı küçük kaçak giderleri bulmak iyi olur.

Peki ya aşk? Ay'ın Venüs'le erken saatlerdeki buluşması duyguları sözcüklere dökmeyi kolaylaştırıyor; ilişkin varsa içten bir mesaj ya da uzun bir telefon konuşması yakınlığı artırır. Bekar Başak ise kardeş, komşu ya da arkadaş aracılığıyla yapılan bir tanışmaya açık olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…