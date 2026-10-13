Sevgili Başak, dördüncü evine geçen Ay ev, aile ve emlak konularını iş planlarının arasına sokabilir. Sabah Ay'ın Neptün'le üçgeni sezgilerini yumuşatıyor, evden yürüteceğin bir işe odaklanmak kolaylaşıyor. Öğlenin ardından kariyer evindeki Uranüs Ay'la karşı karşıya gelirken yöneticinden ya da müşterilerden ani bir talep gelebilir, iş ve ev arasındaki sınırı net tutmak gerek.

Maddi olarak ev giderleri ve aile bütçesi öne çıkıyor. Ay'ın Plüton'la sekstili birikim planını sadeleştirmen için fırsat veriyor; sabit giderleri tek tabloda toplamak rahatlatır. Merkür'ün retroya yaklaşması büyük ödemelerde ikinci bir kontrolü gerekli kılıyor.

Peki ya aşk? Üçüncü evdeki Venüs retrosu yazışmalarda geçmişten kalan bir konuyu açabilir; ilişkin varsa mesajla yarım bırakılan konuları yüz yüze konuşmak yakınlık sağlar. Bekar Başak ise tanışma uygulamasında eski bir eşleşmenin yeniden önüne çıkmasına hazırlıklı olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…