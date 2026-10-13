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Başak Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 14 Ekim Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, dördüncü evine geçen Ay ev, aile ve emlak konularını iş planlarının arasına sokabilir. Sabah Ay'ın Neptün'le üçgeni sezgilerini yumuşatıyor, evden yürüteceğin bir işe odaklanmak kolaylaşıyor. Öğlenin ardından kariyer evindeki Uranüs Ay'la karşı karşıya gelirken yöneticinden ya da müşterilerden ani bir talep gelebilir, iş ve ev arasındaki sınırı net tutmak gerek.

Maddi olarak ev giderleri ve aile bütçesi öne çıkıyor. Ay'ın Plüton'la sekstili birikim planını sadeleştirmen için fırsat veriyor; sabit giderleri tek tabloda toplamak rahatlatır. Merkür'ün retroya yaklaşması büyük ödemelerde ikinci bir kontrolü gerekli kılıyor.

Peki ya aşk? Üçüncü evdeki Venüs retrosu yazışmalarda geçmişten kalan bir konuyu açabilir; ilişkin varsa mesajla yarım bırakılan konuları yüz yüze konuşmak yakınlık sağlar. Bekar Başak ise tanışma uygulamasında eski bir eşleşmenin yeniden önüne çıkmasına hazırlıklı olmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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