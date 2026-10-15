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Başak Burcu right-white
16 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 16 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 16 Ekim Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Plüton'un ileri harekete dönmesi sabaha doğru günlük iş düzeninde ağırlaşmış bir alışkanlığı yenilemen için cesaret veriyor; öğle saatlerinde on ikinci evindeki Mars sekizinci evdeki Satürn'e üçgen yaparken arka planda yürüyen ortak bir işte ya da bütçede ilerleme sağlanıyor. Ay'ın Oğlak'a geçişi yaratıcı bir fikri paylaşmak için fırsat veriyor.

Maddi olarak ortak kaynaklar, kredi ve borç konularında Satürn'ün düzeni destekleniyor. Bir sözleşmedeki küçük maddeleri tek tek okumak ve faiz hesabını kendin yapmak ileride seni rahatlatır. Fatura ve ekstre tarihlerini takvimine yazmak ödemeleri unutmanı önler.

Peki ya aşk? Beşinci evden geçen Ay hobi ve eğlence alanını canlandırıyor; ilişkin varsa birlikte yapılacak sakin bir etkinlik sevgiyi tazeler. Bekar Başak ise gece Ay'ın Neptün'le karesinde bir mesajdaki gizli anlamı fazla yorumlamamalı, net sorular sormalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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