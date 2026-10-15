Sevgili Başak, Plüton'un ileri harekete dönmesi sabaha doğru günlük iş düzeninde ağırlaşmış bir alışkanlığı yenilemen için cesaret veriyor; öğle saatlerinde on ikinci evindeki Mars sekizinci evdeki Satürn'e üçgen yaparken arka planda yürüyen ortak bir işte ya da bütçede ilerleme sağlanıyor. Ay'ın Oğlak'a geçişi yaratıcı bir fikri paylaşmak için fırsat veriyor.

Maddi olarak ortak kaynaklar, kredi ve borç konularında Satürn'ün düzeni destekleniyor. Bir sözleşmedeki küçük maddeleri tek tek okumak ve faiz hesabını kendin yapmak ileride seni rahatlatır. Fatura ve ekstre tarihlerini takvimine yazmak ödemeleri unutmanı önler.

Peki ya aşk? Beşinci evden geçen Ay hobi ve eğlence alanını canlandırıyor; ilişkin varsa birlikte yapılacak sakin bir etkinlik sevgiyi tazeler. Bekar Başak ise gece Ay'ın Neptün'le karesinde bir mesajdaki gizli anlamı fazla yorumlamamalı, net sorular sormalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…