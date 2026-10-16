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Başak Burcu right-white
17 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 17 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yaratıcı bir projeyi ya da hobiyi beşinci evinden geçen Ay canlandırırken öğle sonrasında Satürn karesi sekizinci evinde ortak bir bütçe veya bekleyen bir kredi konusunda sert bir gerçeği hatırlatıyor. Rakamlarla yüzleşmek bugün sıkıcı gelse de ilerideki kaygıyı azaltır. Belgeleri tek klasörde toplamak işini kolaylaştırır.

Maddi olarak üçüncü evdeki Venüs retrosu eski bir yazışmadaki ödeme notunu ya da küçük bir borcu hatırlatabilir. Mesaj geçmişini tarayıp bekleyen bir tutar olup olmadığına bakmak işe yarar. Kardeş ya da komşu gibi yakın çevreyle olan alışverişleri not etmek de iyi olur.

Peki ya aşk? Ay ile Venüs'ün sabaha karşı kurduğu sekstil ilişkide kelimeleri yumuşatıyor; ilişkin varsa yaratıcı bir etkinliğe, örneğin resim ya da yemek denemesine birlikte zaman ayırmak sevgiyi tazeler. Bekar Başak ise eski bir yazışmaya dönmek yerine yeni bir sohbet başlatmanın daha ferahlatıcı olacağını fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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