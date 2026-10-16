Sevgili Başak, yaratıcı bir projeyi ya da hobiyi beşinci evinden geçen Ay canlandırırken öğle sonrasında Satürn karesi sekizinci evinde ortak bir bütçe veya bekleyen bir kredi konusunda sert bir gerçeği hatırlatıyor. Rakamlarla yüzleşmek bugün sıkıcı gelse de ilerideki kaygıyı azaltır. Belgeleri tek klasörde toplamak işini kolaylaştırır.

Maddi olarak üçüncü evdeki Venüs retrosu eski bir yazışmadaki ödeme notunu ya da küçük bir borcu hatırlatabilir. Mesaj geçmişini tarayıp bekleyen bir tutar olup olmadığına bakmak işe yarar. Kardeş ya da komşu gibi yakın çevreyle olan alışverişleri not etmek de iyi olur.

Peki ya aşk? Ay ile Venüs'ün sabaha karşı kurduğu sekstil ilişkide kelimeleri yumuşatıyor; ilişkin varsa yaratıcı bir etkinliğe, örneğin resim ya da yemek denemesine birlikte zaman ayırmak sevgiyi tazeler. Bekar Başak ise eski bir yazışmaya dönmek yerine yeni bir sohbet başlatmanın daha ferahlatıcı olacağını fark edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…