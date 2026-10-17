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Başak Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, akşam saatlerinde gelen İlk Dördün, beşinci evindeki Ay ile para evindeki Güneş arasında sürtüşme yaratıyor; keyifli bir hobiye, çocuklarla ilgili bir plana ya da yaratıcı bir uğraşa harcamak istediğin zamanla bütçen çekişebilir. Önce küçük bir üst sınır koyup sonra planı yapmak hem eğlencesini hem hesabını korur.

Maddi olarak üçüncü evdeki Merkür, sabahın erken saatlerinde Ay'la uyum kurarak bir yazışma ya da fiyat teklifini netleştirmene yardımcı oluyor. Kısa vadeli bir geliri takip etmek ve bekleyen bir faturayı hemen ödemek rahatlatır.

Peki ya aşk? Beşinci evdeki Ay romantik jestlere açık bir ruh hali getiriyor; ilişkin varsa hazırlıksız bir film akşamı ya da kısa bir yürüyüş yakınlığı artırır. Bekar Başak ise bir hobi grubunda gördüğü kişiye ilk adımı atabilir, ancak abartılı vaatlerden uzak durmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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