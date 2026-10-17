Sevgili Başak, akşam saatlerinde gelen İlk Dördün, beşinci evindeki Ay ile para evindeki Güneş arasında sürtüşme yaratıyor; keyifli bir hobiye, çocuklarla ilgili bir plana ya da yaratıcı bir uğraşa harcamak istediğin zamanla bütçen çekişebilir. Önce küçük bir üst sınır koyup sonra planı yapmak hem eğlencesini hem hesabını korur.

Maddi olarak üçüncü evdeki Merkür, sabahın erken saatlerinde Ay'la uyum kurarak bir yazışma ya da fiyat teklifini netleştirmene yardımcı oluyor. Kısa vadeli bir geliri takip etmek ve bekleyen bir faturayı hemen ödemek rahatlatır.

Peki ya aşk? Beşinci evdeki Ay romantik jestlere açık bir ruh hali getiriyor; ilişkin varsa hazırlıksız bir film akşamı ya da kısa bir yürüyüş yakınlığı artırır. Bekar Başak ise bir hobi grubunda gördüğü kişiye ilk adımı atabilir, ancak abartılı vaatlerden uzak durmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…