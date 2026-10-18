Sevgili Başak, Plüton'la kavuşan Ay altıncı evinde iş düzenini, sağlık alışkanlıklarını ve günlük sorumlulukları köklü biçimde yeniden düzenlemeni istiyor; üçüncü evdeki retro Venüs'le yaptığı kare yazışma ve görüşmelerde sertleşen bir ton olabileceğini gösteriyor. Mesajlarını göndermeden önce bir kez daha okumak sana gereksiz tartışmaları kazandırır. Gün sonunda yapılacaklar listesini üç maddeye indirmek zihnini rahatlatır.

Maddi olarak kariyer evindeki Uranüs'e öğleden sonra açılan Ay üçgeni, işte beklenmedik bir fırsat ya da görev değişikliği getirebilir. Sekizinci evdeki Neptün ortak giderlerde bulanıklık yaratabilir, bu yüzden rakamları yazılı teyit et.

Peki ya aşk? Küçük jestler bugün büyük etki yapıyor; ilişkin varsa kısa bir mesajla gününü sormak yeterli. Bekar Başak ise iş ortamında tanıdığı biriyle mesafeyi tamamen kaldırmadan sohbet açabilir. Akşam kısa bir yürüyüş de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…