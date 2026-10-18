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Başak Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 19 Ekim Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Plüton'la kavuşan Ay altıncı evinde iş düzenini, sağlık alışkanlıklarını ve günlük sorumlulukları köklü biçimde yeniden düzenlemeni istiyor; üçüncü evdeki retro Venüs'le yaptığı kare yazışma ve görüşmelerde sertleşen bir ton olabileceğini gösteriyor. Mesajlarını göndermeden önce bir kez daha okumak sana gereksiz tartışmaları kazandırır. Gün sonunda yapılacaklar listesini üç maddeye indirmek zihnini rahatlatır.

Maddi olarak kariyer evindeki Uranüs'e öğleden sonra açılan Ay üçgeni, işte beklenmedik bir fırsat ya da görev değişikliği getirebilir. Sekizinci evdeki Neptün ortak giderlerde bulanıklık yaratabilir, bu yüzden rakamları yazılı teyit et.

Peki ya aşk? Küçük jestler bugün büyük etki yapıyor; ilişkin varsa kısa bir mesajla gününü sormak yeterli. Bekar Başak ise iş ortamında tanıdığı biriyle mesafeyi tamamen kaldırmadan sohbet açabilir. Akşam kısa bir yürüyüş de iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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