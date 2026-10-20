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Başak Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 21 Ekim Çarşamba günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, öğle saatlerinde Ay'ın ikinci evindeki Güneş'le üçgeni değer duygunu ve gelir düzenini destekliyor; yaptığın işin karşılığını sakin bir dille istemek için uygun bir zaman. Ay ikindi sularında Balık'a geçip yedinci evine girince ortaklık ve birebir ilişkilerde yumuşama başlıyor, karşılıklı bir beklenti konuşulabilir. Ay'ın ikindiye kadar yönsüz kalması nedeniyle önemli bir belgeyi göndermeyi bekletmek de sana avantaj sağlar.

Maddi olarak şafaktan önceki saatlerde altıncı evindeki Ay ile on ikinci evindeki Jüpiter karşı karşıya gelirken gözden kaçan küçük bir abonelik ya da gizli kesinti öne çıkabilir. Hesap hareketlerini sabah kontrol et.

Peki ya aşk? Akşam üçüncü evindeki retro Venüs'le Ay arasındaki üçgen, mesajlaşma ve sohbet yoluyla yakınlaşmayı destekliyor. Partnerinle uzun süredir ertelediğin bir konuşmayı yazılı mesajla başlatabilirsin. Bekar Başak ise geçmişte tanıdığı biriyle yeniden iletişime geçmeyi düşünebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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