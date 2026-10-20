Sevgili Başak, öğle saatlerinde Ay'ın ikinci evindeki Güneş'le üçgeni değer duygunu ve gelir düzenini destekliyor; yaptığın işin karşılığını sakin bir dille istemek için uygun bir zaman. Ay ikindi sularında Balık'a geçip yedinci evine girince ortaklık ve birebir ilişkilerde yumuşama başlıyor, karşılıklı bir beklenti konuşulabilir. Ay'ın ikindiye kadar yönsüz kalması nedeniyle önemli bir belgeyi göndermeyi bekletmek de sana avantaj sağlar.

Maddi olarak şafaktan önceki saatlerde altıncı evindeki Ay ile on ikinci evindeki Jüpiter karşı karşıya gelirken gözden kaçan küçük bir abonelik ya da gizli kesinti öne çıkabilir. Hesap hareketlerini sabah kontrol et.

Peki ya aşk? Akşam üçüncü evindeki retro Venüs'le Ay arasındaki üçgen, mesajlaşma ve sohbet yoluyla yakınlaşmayı destekliyor. Partnerinle uzun süredir ertelediğin bir konuşmayı yazılı mesajla başlatabilirsin. Bekar Başak ise geçmişte tanıdığı biriyle yeniden iletişime geçmeyi düşünebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…