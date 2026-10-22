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Başak Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? 23 Ekim Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş Akrep'e girerken yazışma, konuşma ve çevreyle kurduğun ilişkiler yoğunlaşıyor. Sabah erken saatlerde Ay'ın Merkür'le üçgeni, yani senin yöneticinle uyumlu bir açı, zihnini berraklaştırıyor; önemli bir yazı, rapor ya da sunumu öğleden önce bitirmek mantıklı. Yarından itibaren Merkür geri gidecek, bu yüzden bugün yaptığın düzenleme uzun süre geçerli olacak.

Maddi olarak sana gelecek bir ödeme ya da faturanın tutarı hakkında telefonda değil yazılı konuş. Rakam ve tarih konusunda yanlış anlaşılma şansı yüksek. Telefonundaki belge ve şifre yedeğini bugün al.

Peki ya aşk? Bir yakınının ya da arkadaşının çevresinden gelen eski bir tanışma önerisi, retro Venüs yüzünden yeniden gündeme gelebilir. Partnerinle günün sonunda kısa bir mesajlaşmayla kalmak yerine yüz yüze oturup konuşmak ilişkinizi güçlendirir. Bekar Başak ise mesajlarda ironiyi azaltıp samimi cümleler kurmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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