Sevgili Başak, Güneş Akrep'e girerken yazışma, konuşma ve çevreyle kurduğun ilişkiler yoğunlaşıyor. Sabah erken saatlerde Ay'ın Merkür'le üçgeni, yani senin yöneticinle uyumlu bir açı, zihnini berraklaştırıyor; önemli bir yazı, rapor ya da sunumu öğleden önce bitirmek mantıklı. Yarından itibaren Merkür geri gidecek, bu yüzden bugün yaptığın düzenleme uzun süre geçerli olacak.

Maddi olarak sana gelecek bir ödeme ya da faturanın tutarı hakkında telefonda değil yazılı konuş. Rakam ve tarih konusunda yanlış anlaşılma şansı yüksek. Telefonundaki belge ve şifre yedeğini bugün al.

Peki ya aşk? Bir yakınının ya da arkadaşının çevresinden gelen eski bir tanışma önerisi, retro Venüs yüzünden yeniden gündeme gelebilir. Partnerinle günün sonunda kısa bir mesajlaşmayla kalmak yerine yüz yüze oturup konuşmak ilişkinizi güçlendirir. Bekar Başak ise mesajlarda ironiyi azaltıp samimi cümleler kurmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…