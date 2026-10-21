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Başak Burcu right-white
22 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 22 Ekim Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Ay bütün gün yedinci evinde yönsüz kalıyor; ortaklıklarda ve birebir görüşmelerde söylenenler bugün somut bir sonuca bağlanmayabilir. Notlarını al, kararı yarına bırak. Gecenin ilk saatlerinde Güneş'in sekizinci evindeki Chiron'la karşıtlığı ortak bir konuda eski bir hassasiyeti hatırlatmış olabilir; nazik bir dille ele almak yeterli.

Maddi olarak gece Ay'ın kariyer evindeki Uranüs'le kurduğu kare iş yerinde beklenmedik bir değişikliği ya da yeni bir görev talebini getirebilir. Merkür üçüncü evinde yavaşlarken yazışmalarda yanlış anlaşılma riski artıyor, rakamları yazıyla teyit et.

Peki ya aşk? Üçüncü evindeki retro Venüs sohbet yoluyla yakınlaşmayı destekliyor. Partnerine uzun zamandır ertelediğin içten bir mesajı gönderebilirsin. Bekar Başak ise geçmişten bir yazışmanın yeniden canlandığını görebilir. Bu konuşmaya acele etmeden cevap ver. Gün sonunda yazdıkların seni rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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