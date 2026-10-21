Sevgili Başak, Ay bütün gün yedinci evinde yönsüz kalıyor; ortaklıklarda ve birebir görüşmelerde söylenenler bugün somut bir sonuca bağlanmayabilir. Notlarını al, kararı yarına bırak. Gecenin ilk saatlerinde Güneş'in sekizinci evindeki Chiron'la karşıtlığı ortak bir konuda eski bir hassasiyeti hatırlatmış olabilir; nazik bir dille ele almak yeterli.

Maddi olarak gece Ay'ın kariyer evindeki Uranüs'le kurduğu kare iş yerinde beklenmedik bir değişikliği ya da yeni bir görev talebini getirebilir. Merkür üçüncü evinde yavaşlarken yazışmalarda yanlış anlaşılma riski artıyor, rakamları yazıyla teyit et.

Peki ya aşk? Üçüncü evindeki retro Venüs sohbet yoluyla yakınlaşmayı destekliyor. Partnerine uzun zamandır ertelediğin içten bir mesajı gönderebilirsin. Bekar Başak ise geçmişten bir yazışmanın yeniden canlandığını görebilir. Bu konuşmaya acele etmeden cevap ver. Gün sonunda yazdıkların seni rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…